Akdağ Geçici Jandarma Asayiş Karakolu Hizmete Başladı

Muhteşem manzarası, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz coğrafyası ile Afyonkarahisar'ın oksijen deposu Akdağ Tabiat Parkı'nda Geçici Jandarma Asayiş Karakolu hizmet vermeye başladı.

Sandıklı ilçesi Çamoğlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı kamp alanları, doğa sporları için uygun alanları, hafta sonu dinlenme rotası olarak en çok tercih edilen yerlerden birisi. Yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırlayan Akdağ, sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındıran ve doğaseverlere büyüleyici bir manzara sunan tabiatıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden.

7 Ekim'de Hizmet Vermeye Başladı

Bölgede, asayiş ihtiyacını karşılamak, vatandaşların Jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, emniyet ve asayiş görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek, suç işlenmesini önlemek, muhtemel olaylara en kısa sürede müdahale etmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde doğa ile buluşmasını sağlayabilmek amacıyla 7 Ekim itibariyle Akdağ Geçici Jandarma Asayiş Karakolu hizmet vermeye başladı.

Akdağ artık daha da güvenli olacak

Karakolu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, görevli personelden yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı. Vali Çiçek: "Afyonkarahisar'ın en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktada güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Akdağ Tabiat Parkı Afyonkarahisar'ın en gözde turizm alanlarından bir tanesi. Yaz kış yoğun bir ziyaretçi akını var. Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres. Bu noktada vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde bölgeye ziyaret edebilmeleri amacıyla bir karakola ihtiyaç oldu. Hemen çalışmalarına başladık ve 7 Ekim itibariyle de karakolumuz faaliyetlerine başladı. Akdağ artık daha da güvenli olacak" dedi.

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