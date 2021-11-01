Akciğer kanserinde toplumsal farkındalık önemli

üzere kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, akciğer kanserinin gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedeni olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinin dünya genelinde erkekler arasında en sık, kadınlarda 3. sırada yer aldığını ifade eden Dr.Yavuzyılmaz, 2020 yılında dünyada 2.2 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı ve Akciğer kanserine bağlı 1.8 milyon ölümün gerçekleştiğinin tahmin edildiği bilgisini verdi.

Akciğer kanseri vakalarının yüzde %80'inde ana etkenin tütün ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Nitekim tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır. Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında asbest, ağır metaller gibi mesleki ve bunun yanı sıra maruziyet yani pasif içicilik radon gibi çevresel risk faktörleri yer almaktadır. Toplumsal ve bireysel farkındalık ile akciğer kanseri sıklığının azaltılabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Dr.Yavuzyılmaz, akciğer kanserinin en sık görülen belirtilerinin geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarma, derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı, sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinin de tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı ile tedavideki başarısının artması sebebi ile mücadele edilmesi gereken ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Dr.Yavuzyılmaz, ' Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

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