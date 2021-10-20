Akçakoca'da kaybolan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
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Akçakoca'da kaybolan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Akçakoca'da kaybolan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaybolan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine ulaştırıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaybolan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Hemşin köyünde yaşayan Hanife Gören, 15 büyükbaş hayvanını otlattığı arazide bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler, geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Ekipler, 12 saat sonra köyden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldukları hayvanları sahibine teslim etti.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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