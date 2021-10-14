Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı - Haberler
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Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı

Kırşehir'in Akçakent ilçesindeki köylere 9 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımı gerçekleştirildiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akçakent ilçesindeki köylere 9 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığa karşı köy içme suyunun daha dikkatli ve tasarruflu kullanılmasında kolektör sisteminin çok büyük bir önem kazandığını ifade etti.

Köylerde tamamlanan kolektör sistemleri ile içme suyu kayıp kaçak ve sızıntılarının engellendiğini ve tüm içme suyu kullanıcılarının kayıt altına alındığını vurgulayan Yılmaz, 2021 yılı itibarıyla Akçakent ilçesinin köylerinde 9 milyon liralık içme suyu altyapı yatırımı yaptıklarını ifade etti.

Tüm köylerde içme suyunun kolektör sistemine dönüştürüldüğünü ve 230 kilometre içme suyu şebekesinin değiştirildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Köylerimizde amacımız içme suyu sorunu yaşanmamasıdır. Hemşerilerimizin yaşam koşullarını daha kaliteli hale getirmek, onların talep ve isteklerini takip etmek her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Amacımız köylerimizde hemşerilerimize kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak. Tüm köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Köy içme suyu yapım çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı - Haberler
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