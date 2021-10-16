Akçakale Yolunda Yatay İşaretleme Çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakale Yolunda Yatay İşaretleme Çalışması

Habermetre - Haberler | Toplum
Akçakale Yolunda Yatay İşaretleme Çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 metreye çıkarılan ve yapılan düzenlemelerle trafik sorununun yaşanmadığı Akçakale yolunda yatay işaretleme çalışması yapılarak yolu kullanan sürücü ve yayaların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi cezaevi kavşağı çift kompenantlı (yansıtma gücü yüksek) boya ile yaya geçidi - tek ok - çift ok - Hız 50 - Hız 30 ve yaya ikonu uygulama çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akçakale Yolu hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale gelecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Demet Akalın
Spor Şans Oyunları Ali Koç
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Fatih Terim Yemek Tarifleri Demet Akalın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akçakale Yolunda Yatay İşaretleme Çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 22:42:27. #1.11#