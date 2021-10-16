Akçakale Yolunda Yatay İşaretleme Çalışması

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 metreye çıkarılan ve yapılan düzenlemelerle trafik sorununun yaşanmadığı Akçakale yolunda yatay işaretleme çalışması yapılarak yolu kullanan sürücü ve yayaların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi cezaevi kavşağı çift kompenantlı (yansıtma gücü yüksek) boya ile yaya geçidi - tek ok - çift ok - Hız 50 - Hız 30 ve yaya ikonu uygulama çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akçakale Yolu hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale gelecek.

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