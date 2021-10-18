Akçakale Belediyesi ev sahipliğinde 300 öğrenciye yardım

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya"İnşallah bu yardımların devamı gelecek" dedi.

Akçakale Belediyesi yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları Dostluk Grubu ve ANDA Derneği aralarında Suriyeli öğrencilerinde bulunduğu ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye yardım eli uzattı. Öğrenciler için ilçeye gönderilen okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Akçakale Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Belediye Konferans Salonu'ndaki törene Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

Törende yaptığı konuşmada yardımların süreceğini belirterek "Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimizden beri söylediğimiz şudur; Türkiye'ye, Urfa'ya, Akçakale'ye hizmet edecek çocuklar için eğitime destek vermek, öğretmenlerimize sahip çıkmak, dershanemizi ayakta tutmak çabası içerisindeyiz. İnşallah bu yardımların devamı gelecek" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: AKÇAKALE İLE İFTİHAR EDECEKSİNİZ

Akçakaleli çocuklara yıldız bir ilçe bırakma gayretiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Akçakale'yi şantiyeye dönüştü. Bir tarafında içme suyu, bir tarafında doğal gaz, bir tarafında TOKİ, bir tarafında spor alanı, bir tarafında çevre yolu, bir tarafında ağaçlandırma... Bütün bu gayretler sizler için çocuklar. Gelecekte sınırda yıldız ilçe olacak. Sizler de burada yetiştiğiniz için iftihar edeceksiniz. Biz de sizlerle iftihar edeceğiz. Bunun için sizden isteğimiz çok çalışın."

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

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