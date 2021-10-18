Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı - Haberler
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekim, mesajında, seçilerek göreve gelen muhtarların, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik ettiklerini vurguladı.

Muhtarların, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığına işaret eden Ekim, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Ekim, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile göreve gelen tüm muhtarlarla şehre hizmet sürecinde en güzel çalışmaları yapmak amacıyla el birliği, gönül birliği ve karşılıklı istişare ile çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Akçaabat Belediyesi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarların, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için elverişli koşullar oluşturma noktasında kararlı olduklarına dikkati çeken Ekim, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasındaki en önemli köprüdür. Şehrimizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de muhtarlarımız önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedirler. Muhtarlarımızı, belediyemizin gören gözü, tutan eli, tabana uzanan şefkat eli, katılımcı yönetim anlayışımızın temel unsurları olarak görüyor ve önemli önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine inanıyorum."

Ekim, vatandaşların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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