Akbaba, Veteriner Ekipleri Tarafından Teslim Alındı

Arnavutköy'de vatandaşlar tarafından yorgun ve uçamaz halde bulunan akbaba, Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilmek için teslim alındı.

Arnavutköy'de vatandaşlar tarafından fark edilen akbaba, Arnavutköy Belediyesi Veteriner Ekipleri tarafından yaban hayatı rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yakalandığı adresten alındı.

İmrahor Mahallesi'nde ikamet eden Alaeddin Aral tarafından bulunan akbaba, çocuklara ve vatandaşlara zarar vermemesi için yakalandı. Uçamadığını fark eden Alaeddin Aral, hayvanı bir gün besleyerek, Arnavutköy Belediyesi'ne haber verdi.

Uçamaz durumda olan akbabayı yakalayan Alaeddin Aral: "Saat 1 gibi eve geldi. Mahallede açık alanda çocukların başında olduğunu gördüm. Ben de yakaladım. Evin çatısında sabaha kadar besledim. Arnavutköy Belediyesi yetkililerini çağırdım geldiler. Akbabayı aldılar. İnşallah tedavi sonrası ait oldukları yere gönderirler" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hekimi Seyhan Rodoplu: " İmrahor'da vatandaşlarımızın bildirimi sonucu yorgun, biraz da güçten düşmüş olan akbaba, ekiplerimize iletildi. İletilmesinin akabinde ekiplerimizin akbabaya müdahalesi ve bizlerin kontrolü sonrasında kış şartlarının da etkisiyle yorgun ve bitkin düştüğü tespit edildi. Yapılan ilk kontrol ve gözetimden sonra akbabanın teslim edilmesi için Çatalca'da yer alan milli parklarla koordinasyonu sağlandı" dedi.

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