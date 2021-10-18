Akaryakıta zam gelecek mi? Motorine, benzine yeniden zam var mı? 18 Ekim bugün yeniden zam mı gelecek?
Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Akaryakıta zam gelecek mi? Motorine, benzine yeniden zam var mı? 18 Ekim akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? Mazota kaç TL zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
Akaryakıta zam gelecek mi? Motorine, benzine yeniden zam var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre geçtiğimiz gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14, motorinin litresine de 41 kuruş zam yapılmıştı. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi.
Geçtiğimiz gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 14, motorine 41 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14, motorinin litresine de 41 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,77 liradan 7,91 liraya, Ankara'da 7,85 liradan 7,99 liraya, İzmir'de ise 7,87 liradan 8,01 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 7,50 liradan 7,91 liraya, Ankara'da 7,58 liradan 7,99 liraya ve İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Buna ek olarak Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim 2021 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Buna göre 18 Ekim Pazartesiyi 19 Ekim Salıya bağlayan gece tekrardan zam gelebilir açıklaması yapıldı.
15 Ekim zammının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 7.53'ten 7.94 liraya, Ankara'da 7.61'den 8.02 liraya, İzmir'de 7.62'den 8.03 liraya yükseldi. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.
Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükseldi.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.