AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALINMASI İŞİ

420. 000 LİTRE MOTORİN 12. 000 LİTRE BENZİN ve 11 KALEM MADENİ YAĞ ALINMASI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Motorin ve Benzin Akaryakıt istasyonlarından, araç tanıma sistemi ile pompadan araca verilecektir. Madeni Yağlar ve Adblue Dikili Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Madeni Yağlar ve Adblue idarenin en az 5 gün önce ihtiyaç miktarını bildirmesi ile aylık partiler halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 1. 3.

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi, teklifler kapsamında sunalacaktır.

4. 1. 2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4. 1. 2. 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. 1. 6

4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

(1)Yüklenicinin, İdareye ait birimlerin bulunduğu Dikili ilçesinde akaryakıt istasyonu bulunması esastır. Ayrıca, yüklenici, Çandarlı Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonlarının herhangi biriyle anlaşması olması gereklidir. Anlaşma yapıldığına dair sözleşme veya antlaşma tutanağı teklifleri ile birlikte idareye verecektir. (2)yüklenicinin Türkiye genelinde her il de en az 1 adet olmak şartı ile Ankara ilinde en az 20, İzmir genelinde 20, İstanbul da 20 adet OTTS ile akaryakıt alınabilecek istasyon ve Türkiye genelinde en az 300 adet OTTS ile yakıt verebilecek akaryakıt istasyonu bulunduğunu gösterir güncel listeyi teklifleri ile birlikte idareye verecektir.

Her türlü akaryakıt ve petrol ürünleri alım işleri ile ilgili düzenlenen iş deneyim belgeleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7. 2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren takvim günüdür.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar Açıklaması

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