Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı - Haberler
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Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı

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Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı

Sel/taşkın felaketleri sonrasında yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet öncesi tehlike ve risklerin belirlenip bunlara karşı planlamaların yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik...

Sel/taşkın felaketleri sonrasında yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet öncesi tehlike ve risklerin belirlenip bunlara karşı planlamaların yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili bölge müdürlüğü temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda; ilimizde taşkınla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülmesinin ardından DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan tarafından Çanakkale'de yaşanan sel taşkın olayları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilimizde bulunan akarsu ve dere yataklarının mevcut durumları görüşülerek bu alanlara yapılan müdahalelerin önlenmesi, tahliyesi, ıslahı ve temizlenmesi konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı; görüş, öneri ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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Haber: Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile Taşkınların Önlenmesine Yönelik Koordinasyon Toplantısı - Haberler
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