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Akar ve Austin Brüksel'de Görüştü

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü. NATO toplantısında da, artan Rus tehdidine karşı ortak bir plan üzerinde anlaşmaya varıldı

Akar ve Austin Brüksel'de Görüştü
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 Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

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