Akar ve Austin Brüksel'de Görüştü
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü. NATO toplantısında da, artan Rus tehdidine karşı ortak bir plan üzerinde anlaşmaya varıldı
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