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Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı

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Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı

Türkçe ve İngilizce hazırlanan Finansal Yönetim kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan Finansal Yönetim kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Finans Uzmanı akademisyenler tarafından, finansal yönetim alanında İngilizce ve Türkçe kavramları eğitim veren üniversitelerde kullanılmak üzere hazırlanan Finansal Yönetim/ Financial Management kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Prof. Dr. Saim Kılıç ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alp, finansal yönetim müfredatı için birlikte hazırladıkları bu yenilikçi kitabı diğerlerinden ayıran üç temel özellik olduğunu ifade etti.

"FİNANSAL YÖNETİM ÖĞRENMEK İSTEYENLERE 'BAŞUCU REHBERİ' NİTELİĞİNDE"

Bu dönemde lisans ya da lisansüstü öğrencilerin, işe yeni girecek mezunların, finansal yönetimi öğrenmek isteyen profesyonellerin başucu rehberi niteliğinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Saim Kılıç, bir üniversitenin en önemli sorumluluğunun evrensel bir eğitim vermek olduğu kadar bilimsel kaynak üretmek olduğuna değinerek finans alanında hazırladıkları kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını söyledi. Kılıç, "Herhangi bir yerinden açtığınızda sol tarafta anlatılan konunun Türkçesini, sağ tarafta ise İngilizcesini görüyorsunuz. Kitap bu yönüyle finansal yönetim kitapları arasında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor" dedi.

Özellikle İngilizce eğitim veren üniversitelerde, öğrencilerin yalnızca İngilizce yazılmış kitaplara baktıklarında bazı kavramları ve konuları hem ana dilleri olmaması hem de konunun teknik olması nedeniyle anlamakta zorlandıklarını gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Saim Kılıç, "Aynı şekilde üniversiteyi bitirip iş sınavlarına giren yeni mezunlardan, İngilizce diliyle eğitim almışlarsa Türkçe, Türkçe diliyle eğitim almışlarsa İngilizce soru sorulduğunda kavramların

karşılıklarını hatırlayamadıkları yönünde çok sayıda geri dönüş aldık. Keza, bir şirket veya finansal kuruluş çalışanından yabancı dilde sunum yapması istendiğinde, o çalışanın hangi kavramı kullanacağını bulmak için ilave zaman ve çaba harcadığına şahit olduk. Finansal yönetimi İngilizcesiyle ve Türkçesiyle birlikte veren kitap hem öğrencilere, yeni mezunlara hem de profesyonellere uygun çözümler sunuyor" diye konuştu.

ÖĞRETEN DEĞİL ÖĞRENEN BAKIŞ AÇISIYLA YAZILDI

Prof. Dr. Ali Alp ise hedef okuyucu kitlesini de dikkate alarak finansal yönetime ilişkin kavramların ve konuların oldukça sistematik, basit ve anlaşılır bir dille, bol örnekle, teorisinin yanında pratiğine yer verilerek anlatıldığına değindi. Kitabın öğreten değil, öğrenen bakış açısıyla yazıldığını, finansal yönetimin tüm temel konularını kapsadığını belirtti. Genelde iki kitapta verilen "finansal yönetim"

ve "işletme finansmanı" ana konularının tamamı tek kitapta toplanarak kullanım pratiği sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Saim Kılıç, akademik ve özel sektördeki tüm tecrübelerini bu kitaba yansıttıklarını ve detay içeren teknik tartışmalardan mümkün olduğunca kaçındıklarını dile getirdi. Bu nedenle okuyanların, teori ile pratiğin harmanlandığını göreceklerini söyledi.


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