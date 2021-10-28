Akademisyeni 'operasyon yapacağız' diyerek, 2 milyon 550 bin TL dolandırdılar - Haberler
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Akademisyeni 'operasyon yapacağız' diyerek, 2 milyon 550 bin TL dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akademisyeni 'operasyon yapacağız' diyerek, 2 milyon 550 bin TL dolandırdılar

Edirne'de bir akademisyene kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp operasyon yapacakları iddiasıyla 2 milyon 550 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir akademisyene kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp operasyon yapacakları iddiasıyla 2 milyon 550 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İddialara göre, Edirne'de yaşayan bir akademisyeni telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Operasyon yapacaklarını belirten şüpheliler, akademisyenden hem elden hem de banka aracılığıyla toplam 2 milyon 550 bin lira para aldılar. Dolandırıldığını anlayan akademisyen, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından araştırma başlatan polis ekipleri, akademisyenin kent merkezinde şüphelilerle buluştuğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şahısların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düğmesine bastı. İstanbul'da yapılan operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

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