Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor - Haberler
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Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki (SUBÜ) akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri, Ferizli Meslek Yüksekokulunda hazırlanıyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki (SUBÜ) akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri, Ferizli Meslek Yüksekokulunda hazırlanıyor.

Okul Müdürü Aslan Çoban, AA muhabirine, Moda Yönetimi ve Tekstil Teknolojisi bölümlerinde okuyan öğrencilerin Öğretim Görevlileri Pınar Çınar, Fatma ve Zehra Vahapoğlu gözetiminde cübbeleri diktiğini anlattı.

İki üniversitede eğitim gören 1500 öğrenci ve 100 akademisyenin cübbelerinin teslim edildiğini aktaran Çoban, "Yeni eğitim dönemimizde hedefimiz 2 bindir. Tüm çalışmalarımızda destek olan Rektörümüz Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor

Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor

Akademisyen ve öğrencilerin cübbeleri Ferizli MYO'da dikiliyor

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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