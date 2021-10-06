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Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

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Akademik Kadro Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 20. 09. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 08. 10.

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 20. 09. 2021 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için müracaat eden ve ön değerlendirme aşamasını geçenlerin giriş sınavı 08. 10. 2021 Cuma Günü Saat 10: 30'da Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Yerleşkesinde yapılacaktır.

MMF - Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce ) - Öğr. Gör. MMF - Yazılım Mühendisliği - Öğr. Gör. BLMYO - Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) - Öğr. Gör. MYO - Bilişim Güvenliği Teknolojisi - Öğr. Gör. MMF - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Arş. Gör. STF - Grafik Tasarımı - Arş. Gör. STF - Dijital Oyun Tasarımı - Arş. Gör. Adres:

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Yerleşkesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak, No: 7, Kavacık-Beykoz İSTANBUL

İletişim: (0216) 912 22 52

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