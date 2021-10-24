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"Akademi Hüyük"te dersler başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük ilçesinde hizmete giren Akademi Hüyük Gençlik Merkezi'nde eğitime başlandı.

Hüyük ilçesinde hizmete giren Akademi Hüyük Gençlik Merkezi'nde eğitime başlandı.

İlçede gençlik merkezinde açılan kurslara gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Hüyük Gençlik Merkezi Müdür Vekili Necati Söğütlü, gençlik lideri eğitmenlerin; resim, ebru, halk oyunları, tiyatro ve müzik branşlarında toplam 5 kursa eğitim vereceğini belirterek, "Müzik atölyemizde öğrencilerimiz yan flüt, piyano, gitar ve bağlama öğretiyoruz. Verilen desteklerle merkezimizdeki kurs sayımızı zamanla daha da artırmayı hedefledik. İlçemizde yaşayan gençlerimizin kurslarımıza yoğun bir ilgisi var." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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