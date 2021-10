AK Partili kadınlardan eğitim seferberliği

İZMİR (İHA) - AK Parti Kadın Kolları'nın, kadınların yarım kalan eğitimlerinin tamamlanması amacıyla başlattığı 'Nerede Kalmıştık' projesinin İzmir'deki tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Her bir köşedeki kadınımızı, kız çocuğumuzu eğitim fırsatı ile tanıştırmak istiyoruz. Eğitim hakkı elinden alınmış ya da bir şekilde eğitim hayatı sekteye uğramış kadınlara ulaşıp 'Nerede Kalmıştık' diyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği projesinin İzmir'deki tanıtım toplantısı, İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın yanı sıra il başkanı ve milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşleri il kadın kolları yöneticileri, ilçe başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Kadın Kolları olarak bugüne kadar pek çok projeye imza attıklarını, ancak 'Nerede Kalmıştık' projesinin kendisini en çok heyecanlandıran projelerden biri olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin kurulduğu ilk günden bugüne kadar kadının güçlendirilmesi çalışmaları ve eğitimi öncelikli çalışma alanlarının olduğunun altını çizen Büyükdağ, "Çünkü kadının güçlenmesi aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi açısından çok önemlidir. Toplumların kaderini bu denli belirleyen eğitim aynı zamanda en önemli fırsat eşitliği aracı. Dünyada böyle hızlı gelişmeler olurken bizler de Büyük Türkiye idealimiz için, bilgi toplumu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği için AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne kadar pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükdağ, "Orta öğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranını yüzde 50,5'ten yüzde 84,85'e çıkarmayı başardık. Kadınların eğitiminin önündeki yasakçı zihniyetin ürünü engelleri birer birer ortadan kaldırdık. Böylece yükseköğretimdeki kız öğrencilerin net okullaşma oranı oranını yüzde 13,5'ten yüzde 46,3'e yükselttik. Kadın okuryazar oranını yüzde 79,9'dan yüzde 95,3'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları olarak bu dönem kadınlarla ilgili çalışmaları kadınların girişimciliği ve istihdamı ile eğitimi olarak iki konuda ele aldıklarını belirten Büyükdağ, "Kadınların artık pozitif gündemlerle ele alınmasını; kadınların çözümle, üretimle konuşulmasını istiyoruz. 'Kadınlarla büyük Türkiye yolunda' diyerek yola çıktık. Kadın emeği, Türkiye'nin istikbali buluşmamızla inşallah emeğini üretime dönüştürmek isteyen kadınlarımıza ulaşacak, onları devletimizin destekleriyle buluşturacağız" diye ekledi.

"Nerede kalmıştık diyeceğiz"

Büyükdağ, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı olarak bu projeyle İzmir'in her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şu cümlelerle devam ettirdi: "Her bir köşedeki kadınımızı kız çocuğumuzu eğitim fırsatı ile tanıştırmak istiyoruz. Eğitim hakkı elinden alınmış ya da bir şekilde eğitim hayatı sekteye uğramış kadınlara ulaşıp 'Nerede Kalmıştık' diyeceğiz. ve bu yolculuğa onlarla birlikte devam edeceğiz. Gönüllü eğitim rehberlerimizle hayat boyu öğrenmeyi kadınlarımızla buluşturacağız. Kadınlarımız çocukları için kurdukları hayallere bir an önce kavuşsunlar diye onlara bir kapı aralayacağız. Bugüne kadar pek çok eğitim projesini himaye ederek kız çocuklarının okullaşmasına katkı sunan Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Nerede Kalmıştık' projesi ile eğitim hayatı yarıda kalan kız çocuklarını ve kadınları halk eğitim merkezlerimize, açık öğretim liselerine ve olgunlaşma enstitülerine yönlendireceğiz. Kadınların mesleki beceri kazanmalarını, lise diplomalarını almalarını kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından çok önemli buluyoruz. Lise diplomasını alan kadınların hayalini kurdukları üniversite sıraları ile bir an önce tanışmalarını istiyoruz."

Büyükdağ'ın ardından konuşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Dora Kübra Yıldız ise "Birçok farklı sebeplerle eğitimi yarıda kalmış, kimisi ailevi, kimisi maddi sebepler yüzünden eğitimlerini tamamlayamamış kadınlarımız var. Cumhurbaşkanımızla her şeyin mümkün olduğunu projelerimizle de görmüş oluyoruz. Bizlere de kadınların ellerinden tutup destek vermek düşüyor" dedi.

"Kadınları diploma ve meslek sahibi yapacağız"

Toplantıya katılamayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da telekonferans aracılığıyla toplantıya bağlandı. Bu programın ilk defa İzmir'de icra edilmesinin parti genel merkezi adına çok kıymetli olduğunu dile getiren Çankırı, "İktidara geldiğimiz ilk günden beri eğitime önem ve öncelik veren bir anlayışa sahip olduk. Birikmiş sorunlara çözüm bulmak için son 20 yılda büyük adımlar attık. Eğitim öğretim gibi vatandaşı doğrudan ilgilendiren konularda reforma imza atmak sadece vizyon değil, aynı zamanda cesaret işidir. İzmir'de o kadar güzel hikayeler çıkacak ki, bu hikayenin mimarları sizler olacaksınız. AK Parti iktidar olduğunda kadınların üniversite eğitimine ulaşım oranı yüzde 13 ile sınırlıydı. Bugün yüzde 46'ya ulaştı. Biz ulaştığımız rakamlarla sınırlı kalmayıp daha fazla neler yapabiliriz diye çaba gösteriyoruz. Bundan sonra eğitimleri yarım kalan kadınların eğitimlerini tamamlaması ve meslek sahibi olmasının hayalini kuruyoruz. Sadece İzmir'de değil, 81 ilde açık öğretim liselerimiz ve Halk Eğitim Merkezlerimizle kadınları diploma ve meslek sahibi yapacağız. Sizler kendinize inanın ve güvenin biz her şartta ve koşulda daima yanınızda olacağız. Şimdi her şey yeniden başlayacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

