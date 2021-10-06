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AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt

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AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video ile yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaşan Dağ, "Sanıyoruz ki bazı şeyleri unutuyorsunuz. Kim ne demiş hatırlatalım Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına bir video ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaları içeren görüntüleri paylaşan Dağ, "Hal ve tavırlarınız gösteriyor ki B12 eksikliğiniz olabilir. Sanıyoruz ki bazı şeyleri unutuyorsunuz. Kim ne demiş hatırlatalım Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt

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Haber: AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt - Haberler
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