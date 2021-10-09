AK Partili Dağ, Bornova'da esnafla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Dağ, Bornova'da esnafla bir araya geldi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
AK Partili Dağ, Bornova'da esnafla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bornova İlçe Teşkilatı üyeleri ile birlikte Pınarbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bornova İlçe Teşkilatı üyeleri ile birlikte Pınarbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dağ, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güldoğan, Bornova'nın her sokağına girmeye, hemşehrilerle iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Hamza Dağ ile yaptıkları ziyaretlerde halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Güldoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çözüm odaklıyız, dinliyor ve elimizden gelen tüm konularda taleplere cevap veriyoruz. Daha çok ve sıklıkla yerel yönetimin eksikleri hakkında şikayetler alıyoruz, bunları da hem medyada hem de belediye meclisinde dile getiriyoruz. Yani kısacası sorun ne olursa olsun çözmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu şekilde çalışarak hem yerelde hem de genelde Bornovamızın teveccühünü kazanacağımıza inancımız tamdır."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Cengiz Ünder Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Partili Dağ, Bornova'da esnafla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:22:08. #1.11#