AK Partili Dağ, Bornova'da esnafla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bornova İlçe Teşkilatı üyeleri ile birlikte Pınarbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dağ, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güldoğan, Bornova'nın her sokağına girmeye, hemşehrilerle iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Hamza Dağ ile yaptıkları ziyaretlerde halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Güldoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çözüm odaklıyız, dinliyor ve elimizden gelen tüm konularda taleplere cevap veriyoruz. Daha çok ve sıklıkla yerel yönetimin eksikleri hakkında şikayetler alıyoruz, bunları da hem medyada hem de belediye meclisinde dile getiriyoruz. Yani kısacası sorun ne olursa olsun çözmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu şekilde çalışarak hem yerelde hem de genelde Bornovamızın teveccühünü kazanacağımıza inancımız tamdır."