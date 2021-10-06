AK Parti ve MHP Kozan İlçe Teşkilatlarından hal esnafına destek - Haberler
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AK Parti ve MHP Kozan İlçe Teşkilatlarından hal esnafına destek

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
AK Parti ve MHP Kozan İlçe Teşkilatlarından hal esnafına destek

AK Parti ve MHP Kozan ilçe başkanları Kozan Belediyesi tarafından tahliye edilme kararı alınan hal esnafını ziyaret etti.

KOZAN, ADANA (AA) - AK Parti ve MHP Kozan ilçe başkanları Kozan Belediyesi tarafından tahliye edilme kararı alınan hal esnafını ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, yaptıkları ortak açıklamada, AK Parti ve MHP olarak hal esnafını ziyaret ederek kendilerine destek olma sözü verdiklerini belirtti.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren hal esnafının Kozan Belediyesi'nce tahliye edilmeleri için tebligat yapıldığı aktarılarak, "Cumhur İttifakı olarak, alın teriyle rızkını kazanan esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Esnafımızın, Kozan Belediyesi tarafından mağdur edilmesine, asla müsaade etmeyeceğiz. Esnafımızın yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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