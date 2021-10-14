AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın, pazar esnafını ziyaret etti

TORBALI, İZMİR (AA) - AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, yıkılması planlanan Perşembe Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Burada esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Günaydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu pazarın ilçenin en önemli simgelerinden biri olduğunu ve yıkılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Belediyenin bu konuda keyfi karar aldığını öne süren Günaydın, şunları kaydetti:

"Biz isterdik ki belediye gelsin pazarcı esnafını dinlesin, vatandaşı dinlesin, bölge esnafını dinlesin, ortak bir mutabakata varılsın ondan sonra harekete geçilsin ama görüyoruz ki böylesine hayati bir karar alırken bile CHP'li belediye maalesef keyfi davranıyor, oldu bittiye getiriyor. Ziyaretlerimizde görüyoruz ki ne pazarcı esnafı ne de vatandaşlarımız bu kararı onaylamıyorlar. İki buçuk yıldır Torbalı'da belediye yönetiyorlar, bir Perşembe Pazarı kadar hizmet etmediler. Torbalı halkı sizden zaten hizmet beklemiyor, siz de zaten görev sürenizin dolmasını bekliyorsunuz ama bari var olan eserleri, hizmetleri bulduğunuz gibi bırakın."