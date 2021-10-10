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AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Zara Öğretmenevi'nde AK Parti ilçe teşkilatıyla istişare toplantısı düzenleyen Ekinci, daha sonra ilçe merkezinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ve saat kulesi inşaatını inceledi.

Nasır, Adamfakı, Yolören ve Sucak köylerini ziyaret eden Ekinci, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Sucak köyünde Necaettin Dökmetaş'ın evine taziye ziyaretinde bulunan Ekinci, aileye başsağlığı diledi.

Zaman zaman ilçe ve köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Ekinci, "Köylerimizin ortak sorunu içme suyu, köylerimizde su saati uygulaması ile bu sorun ortadan kalkacaktır. İçme suyundan elde edilen gelirler köylerimize kalırken, su israfının da önüne geçilecektir." dedi.

Zamanla insanların ihtiyaçlarının değiştiğine değinen Ekinci, "19 yıl bize hizmet etme imkanı verdiniz, çok şükür milletimize hizmet ediyoruz. Geçmişte yol, su, elektrik hizmeti isteyen köylerimiz, şimdi parke taşı, baz istasyonu hizmeti istiyor." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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