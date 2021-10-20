AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, basınla bir araya geldi

ANKARA (AA) - AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek son bir yıl içerisindeki çalışmalarını değerlendirdi.

İlçedeki bir pastanede gerçekleştirilen basın toplantısında, Yıldırım'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı olarak geçen yıl eylülde kongrelerini yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, kongreden sonra geçen bir yıl içerisinde zaman zaman mahalle başkanları ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Parti binasını yeni yerine taşıdıklarını belirten Yıldırım, "Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile binamızın açılışını yaptık. Teşkilat mensuplarımızla birlikte mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin iyi, kötü ve acı günlerinde acılarına ve mutluluklarına ortak olmaya çalıştık." dedi.

Türkiye'de tüm belediyeler ve vekillerin bölgelerine hizmet alabilmek için bir yarış içerisinde olduklarını anlatan Yıldırım, bu yarışta kim öne çıkarsa onların daha iyi yatırımlar alabildiğini ifade etti.

İlçenin yatırımları ile ilgili olarak zaman zaman belediye başkanı ve bölge milletvekili Kemal Çelik ile Ankara'da görüşmeler yaptıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sayın İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş, Milletvekilimiz Mustafa Köse'nin de bizlere çok destekleri oluyor. İlçemizin sorunları ile ilgili işlerde tüm milletvekillerimizle birlikte Ankara'da bürokratik ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz ve işlerimizin takibini yapıyoruz. Merkezi hükümetten ilçemize sonucunda yatırımlarımızı da alıyoruz. "