AK Parti Milletvekili Aksal, yapılan değişiklikle kadın kooperatiflerine avantaj sağlandığını belirtti

EDİRNE (AA) - TBMM KEFEK Başkanı ve Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadınları her alanda desteklediklerini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla kadın kooperatiflerine büyük avantaj sağlandığını belirtti.

Sadece Ticaret Bakanlığına bağlı 667 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'mizde ise 14 kadın kooperatifimiz mevcut. Kadınlarımıza her alanda olduğu gibi bu alanda da destek vermeye devam ediyoruz. Bu kanunla girişimcilerimizi bazı aidat ve masraflardan muaf tuttuk. Yeni kurulacak kooperatifler kuruluş aşamasında en az 6 bin lira kuruluştan sonra da her yıl ticaret odası aidatı ve genel kurul tescili masrafı tutarı olan 2 bin lirayı artık ödemeyecekler. Bu tescil ve aidatlar her yıl belirli oranda artıyordu. Üretimi, üreticiyi, girişimciyi bu ülke için çalışan her kesimi destekliyoruz, hükümetimiz ve devletimizle de desteklemeye, bu yönde hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet