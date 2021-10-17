AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "rövanşist bir dille" devlet memurlarını kışkırtmaya ve hukuk dışı davranmaya teşvik ederek suç işlediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "rövanşist bir dille" devlet memurlarını kışkırtmaya ve hukuk dışı davranmaya teşvik ederek suç işlediğini ifade etti.

Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Kaset operasyonu neticesi CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu, memurları tehdit etme cüretini de sergilemiş oldu. Tehdit, Türk Ceza Kanunu'nda tanımı yapılan bir suçtur." ifadesini kullanan Yazıcı, "Kılıçdaroğlu, rövanşist bir dille devlet memurlarını kışkırtmaya ve hukuk dışı davranmaya teşvik ederek, açıkça suç işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, "teamülleri ve hukuku hiçe saydığını, fütursuzca icra ettiği tehdidin Türk siyasi hayatına 'yüz karası' bir söylem olarak geçtiğini" belirten Yazıcı, "Hiçbir somut olguya dayanmadan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakan bu tutum, aynı zamanda iftira suçu niteliği taşımaktadır. Bu tarz, hukuken kabul edilebilir olmadığı gibi siyaseten de ahlaken de kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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