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AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç ya da farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç ya da farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz. Lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz. Biz 4 yıl içinde Türkiye'de 25 bin kadının bu şekilde lise diplomasını almasını istiyoruz. Bu projemiz için de ayrı bir heyecanımız var dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' programı kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, partinin kadın üyeleri ve sivil toplum kurum temsilcileri katıldı. Programda konuşan Keşir, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın emeğini güçlendirmeye yönelik pek çok uygulamayı hayata geçirdi. Yaklaşık 20 yıldır yürüttüğümüz kadın emeğini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizin daha çok bilinmesini istiyoruz. Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları adı altında yaptığımız programda bu 30'uncu ilimiz. Daha önce 29 ilde bu toplantıları yaptık. İstiyoruz ki farklı kurumlar aracılığıyla verilen hibe, fon ve destekleri kadınlar daha çok bilsin ve daha çok kadın, emeğini üretime dönüştürsün dedi.

'LİSE EĞİTİMİNİ YARIM BIRAKAN KADINLARIN DİPLOMA ALMASINI İSTİYORUZ'

Kadınların güçlenmesini istediklerini belirten Keşir, Topyekun kalkınma ve büyük Türkiye hayalimizi hep beraber kadınlarla birlikte gerçekleştirelim, istiyoruz. Yeni dönem faaliyetlerimizi de iki temel üzerine kurduk. Biri kadını girişimcilik ya da iş gücü piyasasına katılımıyla güçlendirmek. Bir diğeri de yarım bıraktığı eğitimini tamamlaması. Açtığımız pek çok üniversite, 12 yıl zorunlu eğitimle kadının eğitime katılım oranını çok fazla artırdık ama geçmişten gelen bir birikim, bir makas var. Bu makası da eritmek, kapatmak için Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz haftalarda 'Nerede kalmıştık' projesini başlattık. Burada amacımız, bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç yada farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz. Lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz. Biz 4 yıl içinde Türkiye'de 25 bin kadının bu şekilde lise diplomasını almasını istiyoruz. Bu projemiz için de ayrı bir heyecanımız var dedi.

AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ

AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ

AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ

AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK PARTİ'Lİ KEŞİR KADINLARIMIZ LİSE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLASIN İSTİYORUZ - Haberler
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