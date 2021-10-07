AK Parti'li Aydemir, vergi düzenlemesi teklifini

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, vergi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin önemli bir kısmının, reform niteliğinde olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanun teklifiyle, esnafın önemli oranda rahatlayacağını ve huzur bulacağını dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidara geldiği günden, hatta kurulduğu günden bu yana 'toplumun her kesimine huzur enjekte edeceğiz' dedik ve bunu yapıyoruz. Pandemi şartlarında birtakım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunları izale edebilmek için, bunları insanların çok daha kolay göğüsleyebilmesi için 'kanuni düzenleme gerekiyorsa bunları yapacağız' dedik, yapıyoruz. 65 maddenin önemli bir kısmı hakikaten reform niteliğindedir."

İbrahim Aydemir, parlamenter sistemin geriye dönüş olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, istikrarlı bir zemin sunduğunu kaydetti.