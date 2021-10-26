AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli'de çeşitli temaslarda bulundu.

Etyemez, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve ilçe başkan yardımcıları ile Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı'yı ziyaret etti. Milletvekili Etyemez, vatandaşların huzuru ve refahı için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gönenci ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Türkmen ile bir araya gelen Etyemez, daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi İskender Gökçay ile görüştü.

Etyemez, ilçedeki muhtarlarla yaptığı toplantıda, muhtarlığın onurlu ve şerefli bir görev olduğunu belirtti.

Muhtarların mahallesinde devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olduğunu kaydeden Etyemez, her zaman muhtarlar ile buluşmaya, Ereğli ve Konya için birlikte çalışmaya devam edecekleri söyledi.

Tutuklu Osman Kavala bahanesiyle 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Etyemez, büyükelçilerin yürüyen bir davada Türk yargısına tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemez olduğu vurguladı.

Türkiye'nin iç meselesine, yürüyen bir davaya karışmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Etyemez, şunları kaydetti:

"10 büyükelçi bir araya gelmiş, yürüyen bir dava üzerinden ülkemize ayar vermeye kalkıyor. Ülkemizin yargısını ve egemenliğini hedef alıyor. Maalesef muhalefet de buna destek veriyor. Bu nasıl bir hezeyandır. Türkiye, tam bağımsız bir ülkedir, yargısı da bağımsızdır. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Türkiye artık dışarıdan parmak sallanılacak, dışarıdan yönetilen bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Dünyada yaşanan zulümlere ve acılara kör, sağır ve dilsiz olanların amacının hak ve hukuk olmadığını biliyoruz. Bunların amacı, güçlü ve büyük Türkiye'nin önünü kesmeye çalışmaktır. Ama başaramayacaklar. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir."