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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç'tan KSÜ Rektörü Can'a ziyaret

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç'tan KSÜ Rektörü Can'a ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret etti.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi alarak, ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Can da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da hazır bulundu.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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