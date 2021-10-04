AK PARTİ İZMİR KADIN KOLLARI'NDAN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

İZMİR (DHA) - AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda kadınların eğitiminin önündeki yasakçı zihniyetin birer birer ortadan kaldırıldığını anlatan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, kadın okuryazar oranının yüzde 79.9'dan yüzde 95.3'e yükseldiğini ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde başlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yürütülen 'Nerede Kalmıştık' Eğitim Seferberliği Projesi'nin İzmir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Genel Merkez MKYK Üyesi Dora Kübra Yıldız, milletvekili eşleri, belediye başkanlarının eşleri, ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda eğitimde fırsat eşitliği için 2002'den bugüne kadar pek çok yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade eden AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Orta öğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranını yüzde 50,5'ten yüzde 84,85'e çıkarmayı başardık. Kadınların eğitiminin önündeki yasakçı zihniyetin engellerini birer birer ortadan kaldırdık. Yükseköğretimdeki kız öğrencilerin net okullaşma oranı oranını yüzde 13,5'ten yüzde 46,3'e yükselttik. Kadın okuryazar oranını yüzde 79,9'dan yüzde 95,3'e çıkardık" dedi.

"BİZİM KAYBA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

AK Parti Kadın Kolları olarak pek çok projeye imza attıklarını dile getiren Büyükdağ, "Partimiz kurulduğu ilk günden bugüne kadar kadının güçlendirilmesi ve eğitimi öncelikli çalışma alanımız olmuştur. Kadının güçlenmesi aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi açısından çok önemlidir. Toplumların kaderini bu denli belirleyen eğitim aynı zamanda en önemli fırsat eşitliği aracı. Dünyada hızlı gelişmeler olurken bizler de 'Büyük Türkiye' idealimiz için, bilgi toplumu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Okumamış, okuyamamış ya da okutulmamış her bir kız çocuğu toplum, millet ve ülke için çok büyük bir kayıptır.' Bizim böyle bir kayba asla tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

"NEREDE KALMIŞTIK DİYECEĞİZ"

AK Parti kadın kolları tarafından kadınlarla ilgili çalışmaların iki başlıkta ele alındığını belirten Büyükdağ, "Bunlardan biri kadınların girişimciliği ve istihdamı, ikincisi ise eğitimidir. Kadınların artık pozitif gündemlerle ele alınmasını, kadınların çözümle, üretimle konuşulmasını istiyoruz. Bu projeyle İzmir'imizin her noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitim hakkı elinden alınmış ya da bir şekilde eğitim hayatı sekteye uğramış kadınlara ulaşıp 'Nerede Kalmıştık' diyeceğiz. Biz hayalleri olan kadınlar için buradayız. Kadınların mesleki beceri kazanmalarını, lise diplomalarını almalarını kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından çok önemli buluyoruz. Lise diplomasını alan kadınların hayalini kurdukları üniversite sıraları ile bir an önce tanışmalarını istiyoruz. Projemiz için lise eğitimini tamamlamamış olan tüm kadınlarımızı 15 Ekim'e kadar halk eğitim merkezlerimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"KADINLAR EĞİTİMDE KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDECEK"

Toplantıda konuşma yapan Genel Merkez MKYK Üyesi Dora Kübra Yıldız, "Birçok farklı sebeplerle eğitimini tamamlayamamış kadınlarımız var ancak kurulduğu günden bu yana kadına en çok değer ve kıymet veren liderimiz Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız ile her şeyin mümkün olduğunu böyle güzel projelerle görmüş oluyoruz. Kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu proje ile kadınlarımızın eğitim alanında kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Projenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bizler parti olarak insanı merkeze alan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden beri de eğitim, öğretim konusuna önem ve öncelik veren bir anlayış içerisinde olduk. Bu anlayışla da eğitim sisteminin eksikliklerini gidermek, çağın gerektirdiği yapıya kavuşmasını sağlamak için son 20 yılda büyük adımlar attık" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri