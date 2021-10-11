AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için başsağlığı mesajları - Haberler
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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için başsağlığı mesajları

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Gerçek bir dava adamı, ömrünü millete ve ümmete adamış, fedakar bir dost, kıymetli kardeşim İsmet Uçma bu fani alemden göç etti. Allah rahmet eylesin. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Camiamızın başısağolsun." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ise, "Ah be İsmet abi. Yüreğimiz yandı. 'Güzel insan' diye bir şey varsa o sendin. Sen çok güzel ve çok bilgeydin. Gerçek bir insan, büyük bir kişiliktin. Allah sana rahmet etsin. Gerçek bir sevgiyle ve temiz bir yürekle bağlı olduğun Rabbimize kavuştun." mesajını paylaştı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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