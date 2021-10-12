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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ak Parti kurucu üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma(66), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçma'nın cenazesi yarın Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmet Uçma kimdir?

İsmet Uçma, 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelam Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı.

Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başlayan Uçma, 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. Ak Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır. - İSTANBUL

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