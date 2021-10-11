AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSMET UÇMA HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL (DHA) - Ak Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.İsmet Uçma için yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Uçma'nın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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