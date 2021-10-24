AK Parti İstanbul İl Teşkilatı saha çalışmalarına hız verdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Teşkilatı, saha çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da 600 ev ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Pandemi şartlarının iyileşmesi, aşılanma oranının artmasıyla hız verilen saha çalışmaları kapsamında mahalle, sokak, iş yerlerinde vatandaşlarla buluşan AK Parti İstanbul Teşkilatı, ev ziyaretlerini de ihmal etmiyor.

Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından dün, Eyüpsultan ilçesinde saha çalışması programı gerçekleştirildi.

Sosyal Politikalar'dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Sayim Madak başkanlığında gerçekleştirilen programa; İl Sosyal Politikalar Komisyon Üyeleri, Eyüpsultan İlçe Yönetimi ve yüzlerce teşkilat mensubu da katıldı.

İlçe genelindeki tüm mahalleler eş zamanlı olarak ziyaret edildi. Aralarında şehit, gazi, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi vatandaşların da bulunduğu yaklaşık 600 ev ziyaret edildi.

Vatandaşlarla bir araya gelinip, sorun ve talepleri dinlendi. İletilen konular, yetkili mercilere aktarıldı. AK Parti'nin son 20 yılda yaptığı yatırımlar ve sosyal politikalar alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

"Saha çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, İstanbul genelinde saha çalışmalarını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Pandemi şartlarının neden olduğu daralmayla birlikte vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını gördüklerini dile getiren Madak, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu süreçte sunmuş olduğu imkanlardan pek çok vatandaşımızın haber dar olmadığını fark ettik. Biz de AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak gittiğimiz evlerde, devletimizin sunduğu imkanlardan bahsettik. Kimler faydalanabilir, nasıl başvurabilirler, bunları anlattık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla sosyal devlet vasfının bir gereği olarak yapılan faaliyetler konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Bugün Eyüpsultan'da gerçekleştirdiğimiz bu programlarımızı il genelinde aralıksız sürdüreceğiz."