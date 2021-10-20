AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2023-2024 seçimleri değerlendirmesi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Türkiye sevdamızı, millete hizmet aşkımızı, gelecekte yapacağımız yatırımları anlatmaya devam edeceğiz. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, teşkilatın tüm bileşenlerinin bir araya geldiği 39 ilçe danışma meclisleri tamamlanma toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Kabaktepe, son 20 yılda Türkiye'ye kazandırılan eserlerin, millete verilen hizmetin, elde edilen başarıların arkasındaki en temel gücün teşkilatlar olduğunu anlattı.

Kabaktepe, "Bu nedenle iyi ki varsınız diyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Durmak yok yola devam.' şiarıyla, her zaman, herkesle, her yerde milletimizin gönlüne girmeye gayret eden teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaşmak için heyecanla, gayretle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye sevdamızı, millete hizmet aşkımızı, gelecekte yapacağımız yatırımları anlatmaya devam edeceğiz. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye çağ atlattık"

"Türkiye'ye eser, millete değer katan" anlayışla millete hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Kabaktepe, 20 yıllık iktidarlarında, Cumhuriyet tarihinde yapılamayan eserleri, gerçekleştirilemeyen hayalleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Sağlıktan ulaşıma, eğitimden savunma sanayine, yerli üretimden turizme kadar pek çok alanda Türkiye'ye çağ atlattıklarını aktaran Kabaktepe, milleti eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturduklarını, gerek hükümet gerek yerel yönetimlerle vatandaşlara sayısız hizmetler kazandırdıklarını kaydetti.

Kabaktepe, 2023 ve 2024 seçimlerine giden süreçte, devleti kalkındırmaya, millete hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Geçmişteki başarılarımızla iftihar etmekle yetinmeyecek, yeni başarı destanları yazacağız. Heyecanımızı, aşkımızı, çalışma azmimizi kaybetmeden ilk günkü aşkla sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu her zaman diri tutacak, inancımızı kaybetmeden çalışacak ve hep birlikte başarıya ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul teşkilatının 39 ilçe danışma meclisleri toplantısına AK Parti genel başkan yardımcıları, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, MKYK üyeleri, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.