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AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Özalp ve Saray'da teşkilat toplantılarına katıldı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Özalp ve Saray'da teşkilat toplantılarına katıldı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Özalp ve Saray ilçelerinde İl Danışma Meclisi toplantılarına katıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Özalp ve Saray ilçelerinde İl Danışma Meclisi toplantılarına katıldı.

Saray ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Türkmenoğlu, salgın nedeniyle bir araya gelemedikleri teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Türkmenoğlu, "AK Parti'mizin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerle Türkiye eski çağı kapatıp yani bir çağ açtı. Bugün dünyada insansız hava aracı üreten dört ülkeden biriyiz. Dünyada denizlerde araştırma yapan 10 gemiden 3'ü Türkiye'de. Salgınla mücadelesini başarıyla yürüten ülkeyiz. Bu başarımızı hazmedemeyen Türkiye düşmanları ve onların içerideki maşalarına inşallah fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Türkmenoğlu, daha sonra Özalp ilçesinde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar, Saray İlçe Başkanı Yılmaz Bilmez ve partinin diğer kademelerinde görev yapanlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Özalp ve Saray'da teşkilat toplantılarına katıldı

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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