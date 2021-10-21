AK Parti İl Başkanı Taş, Başkan Böcek'e 700 milyon liralık krediyi sordu

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, 700 milyon lira dolayındaki kredinin nereye kullanıldığını sordu.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'dan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinin 700 milyon lira dolayında kredi kullandığını belirtti.

AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Meclisinde kredi taleplerine bugüne kadar olumlu oy kullandıklarını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Meclisin kredi onayı alabilmesi için 3'te 2 çoğunluğunun onayı gerektiği, mecliste bulunan 106 üyenin 48'i Cumhur İttifakı'nın olduğunu, onay vermemiz durumunda Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanmasının mümkün olacağını muhataplara hatırlatmak isteriz. Şimdiye kadar meclis üyelerimizin kalkan elleri halkımızın daha fazla hizmete kavuşabilmesi içindir. Fakat 2,5 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesinin ele dokunur bir projesinin olmadığını görüyoruz. ve tekrar soruyoruz, bu 700 milyon lira nereye harcandı? CHP'li yöneticiler acaba bu paraların nereye harcandığını biliyorlar mı? Sorduğumuz soruların muhatapları cevap vermekten kaçarken farklı isimler cevap verme çabası içine girdiğini görmekteyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik soruların yanıtsız kaldığını ifade eden Taş, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın ise Antalya ile ilgili soruları yanıtlamak yerine TBMM'ye soru önergesi sunduğunu kaydetti.

Bu durumu "siyasi komedi" olarak nitelendiren Taş, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP Milletvekili Çetin Osman Budak'a tavsiyemiz milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakıp partisinin Büyükşehir Belediye Başkanının kendi reklamına ne kadar para harcadığının yer aldığı bir soru önergesini daha TBBM'ye vermesidir. Tüm bu sorulara cevap veremeyip, kullanılan kredilerin nereye harcandığını açıklayamayan CHP'li Budak, suni gündem yaratma çabası içindedir. Bunlar 'laf-ü güzaf, sadede gelin' diyorum ve tekrar soruyorum. Altın Portakal'a ve Muhittin Böcek'in reklamına ne kadar harcadınız? Çekilen kredileri nerelere kullandınız? Tramvay ne zaman halkın kullanımına açılacak?"