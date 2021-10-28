AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili "Bugün, aziz milletimizin yokluklar içerisinde kendi küllerinden çağdaş bir Cumhuriyeti var etmeyi başardığı gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin geçmişten geleceğe uzanan tarih yolculuğunun en önemli dönüm noktasını oluşturan Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümünün milletçe coşku ve gururla kutlandığını belirtti.

"Bugün, aziz milletimizin yokluklar içerisinde kendi küllerinden çağdaş bir Cumhuriyeti var etmeyi başardığı gündür." ifadesini kullanan Keşir, şunları kaydetti:

"Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin üstün fedakarlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zaferdir. 42 milyon kadın, bizler hepimiz, kutlu bir emanetin varisleriyiz. Hayme Ana'dan, Nene Hatun'dan, Kara Fatma'dan devraldığımız bir emanetin… O kadınlar, hem aslanlar gibi evlat yetiştirip koçlar gibi vatana feda eden hem de yeri geldiğinde kundaktaki bebeğini bırakıp erlerinin yanında cepheye koşan kadınlar..."

Keşir, karakterinde bağımsızlık olan Türk milletinin, Cumhuriyet'in kazanımlarını son olarak 15 Temmuz ihanetinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla gösterdiği direnişle sahip çıktığını bildirdi.

Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Keşir, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ayrımcılık ve yasakçı uygulamalar başta olmak üzere kadınların önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde kalkınma hamlemizi kadın erkek omuz omuza büyük bir hızla sürdürmeye kararlıyız. İnanıyorum ki Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz genç nesillerin omuzlarında daha da yücelecek ve ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır." ifadelerini yer verdi.

Keşir, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kadın kahramanları, şehit ve gazileri minnet ve şükranla andı, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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