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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, konservatuar öğrencileriyle türkü söyledi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, konservatuar öğrencileriyle türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars'ta konservatuvar öğrencileriyle türkü söyledi.

KARS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars'ta konservatuvar öğrencileriyle türkü söyledi.

Kars Kafkas Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış töreni ve AK Parti Kars İl Başkanlığı binasındaki partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Faikbey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, beraberindekilerle Tarihi Kars Kalesi eteklerindeki Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret etti.

Yıldırım, kale eteklerinde devam eden Kars Vadi ve Bedesten Projesi hakkında ilgililerden bilgi alarak, çalışmaları inceledi.

Yıldırım daha sonra kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda öğrenim gören Diyarbakırlı Cudi Metin ile Yonca Kaya ile sohbet etti.

Öğrencilerin, konservatuvarda eğitim gördüklerini söylemesi üzerine Yıldırım, "O zaman sizinle türkü söyleyelim" dediği öğrencilerle Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünden bir bölüm okudu.

Yıldırım daha sonra Kars Valiliğine geçerek Vali Türker Öksüz'e makamında ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, konservatuar öğrencileriyle türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, konservatuar öğrencileriyle türkü söyledi

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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