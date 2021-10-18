AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İHH Genel Merkezini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İhh İnsani Yardım Vakfı'na yaptığı ziyarette Türkiye'nin dünyanın her yerinde mazlumlara yardımcı olmak için kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar yürüttüğünü belirterek, İHH'nın küresel ölçekteki çalışmalarıyla Türkiye'nin "yüz akı" olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, vakfın Fatih'teki Genel Merkezi'nde İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve diğer yetkililerce karşılandı.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmaya bugün hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a rahmet dileyerek başladı.

Kurtulmuş, "Kendisini çok uzun yıllardır tanıdığımız, iyi bir Müslüman, vatansever ve iyi bir insan ve Türkiye'nin milli sanayisinin gelişmesi için ömrünü bu işe vakfetmiş, çok tutarlı bir çizgisi olan biri olduğuna şahitlik ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, İHH'nın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu, tüm dünyada mazlumlara yönelik ayrım gözetmeksizin yaptığı çalışmalarla "Türkiye'nin şefkat eli olarak" görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin son dönemlerde dünyada yaşanan insani sorunlara duyarsız kalmadığını, adaletsizliklere, işgallere, baskılara, yoksulluğa karşı mücadele ettiğini vurgulayan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye olarak zaman zaman göç dalgalarının, kimi zaman şehirleri bombalanan, yiyecek bir lokma ekmeği, içecek bir damla temiz suyu olmayan insanları görerek, onların acılarını paylaşıyoruz. Bunların hepsine gerek burada gerekse yaşadıkları yerlerde elimizden geldiğince destek olmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye sadece 780 bin kilometre kareden ibaret bir ülke değildir. Mora'dan Filistin'e, Arakan'a, Azerbaycan'a kadar mazlum insanların gözünün içine baktığı ülke Türkiye'dir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu mücadelede kamu kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de etkinlik gösterdiğini anlatarak, "Nasıl ki Türkiye'nin kamu kuruluşları, milletin yüz akı olarak çalışıyorlarsa İHH gibi sivil toplum kuruluşları da milletimizin hamiyetperverliğinin bir örneği olarak yüz akı olmaya devam ediyor. Burada bir kez daha küresel ölçekte insana dokunan, insanın yaralarını saran, ayrım gözetmeksizin bunu yapan İHH'ya tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, ağabey olarak gördüğümüz Sayın Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Esasen devamlı görüşüyoruz ama bugün çok anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Yıldırım, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ülkeye ve insanlığa büyük hizmetleri olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.