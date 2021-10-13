AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN -...
MARDİN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.