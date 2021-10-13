AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN -...

MARDİN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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