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Son dakika haberleri | AK Parti'li Kurtulmuş, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kani ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | AK Parti'li Kurtulmuş, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kani ile görüştü

Son dakika politika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliği içerisinde olması, Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'nin beraberindeki heyette, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Daire Başkanı Mahmut Hayderi ve İran Büyükelçilik Siyasi Müsteşarı Macid Feyzollahi yer aldı.


Son dakika haberleri | AK Parti'li Kurtulmuş, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kani ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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