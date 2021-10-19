AK Parti Genel Başkanvekil Kurtulmuş: "Hayatını, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine adayan biriydi"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hayatını, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine vermiş biriydi" dedi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Özdemir Bayraktar'ın sevenleri akın etti. Bayraktar'ın ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra basın mensuplarına konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ""Hayatını, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine vermiş birisiydi. İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti" dedi.

"Önüne 50 bin tane engel çıkartıldı"

Özdemir Bayraktar ile yakın dost olduklarını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Özdemir Bey bizim abimizdi, büyüğümüzdü. 30 yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Yani her zaman Türkiye'nin ve bu milletin iyiliği isteyen, son derece yardımsever gerçekten fevkalade samimi bir insandı. Sağlam bir muhattı, iyi bir Müslümandı. Aynı dönemde, ben Fazilet İl Partisi Başkanıyken o da il müfettişi olarak siyasette de beraber çalıştık. Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimizdi. Hayatını gerçekten Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine vermiş birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkartılmış olmasına rağmen İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti. Öncülük etti" dedi.

Bayraktar'ın üniversiteden de arkadaşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Bizim 1960 yılından beri beraber olduğumuz, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne beraber girdiğimiz arkadaşımız. Üniversiteden sonra da zaman zaman bir araya geldiğimiz arkadaşımız. Daha 3 ay öncesine kadar da bir arada olduğumuz arkadaşımız. Hem kendisiyle hem oğullarıyla, hem Haluk hem Selçuk kardeşimizle bir arada olduğumuz bir nevi 50 yıldır bir arada olduğumuz, birbirimizi tanıdığımız, kaybetmekten şok büyük üzüntü duyduğumuz bir arkadaşımız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin istiklali için önemli işler yaptığını söyleyen eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, "Özdemir Bey'i dakikalara, kitaplara sığdıramayız. O kadar güzel şeyler yaptı ki vatanımız, milletimiz, istikbalimiz, istiklalimiz için. Ömür boyu didindi uğraştı ve teknolojiyle araştırma geliştirmeyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkması yerli ve milli anlayış işinin yerleşmesi için germekten çok gayretler etti. O bakımdan çok minnettarız. Ne mutlu ona ki ailesine çocuklarına böyle güzelliklerle onu uğurluyoruz. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Özdemir Bey ölmedi, aramızdan ayrılmadı. Onun eserleri ve onun anlayışı ebediyen yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar'ın birlikte çalıştığı Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, "Özdemir Bey'le 2005 senesinde tanıştım. 2005 senesinde sağ olsun ziyaretime geldi, Allah rahmet eylesin ve bu İHA projesinden bahsetmişti, bunu beraber yapalım diye ve biz on sene ortaklık yaptık Özdemir Bey'le ama ortaklık derken sadece bir iş ortaklığı olarak düşünmeyin bu ölene kadar devam edecek olan bir aslında beraberlikte kağıt üzerine bir ortaklığın olup olmamasının hiçbir önemi yok ama bizim ortaklığımız hakikaten hayat boyu devam edecek bir ortaklık, dostluktu" diye belirtti.

"Teröre en büyük darbeyi veren kişidir"

Özdemir Bayraktar'ın terörle mücadelede konusunda çaba harcayan biri olduğuna dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Büyük kayıp. Ülkemiz için, Türk dünyası için, mazlum toplumlar için çok büyük bir kayıp. Allah nur içinde yatırsın, geride inanılmaz büyük bir eser bıraktı. Bugün dünyanın başına bela edilmek istenen terör ve o sarmalı dünyaya peydahlayan emperyalist yapının şu ana kadar karşılaşmış olduğu en büyük darbeyi veren kişiyi konuşuyoruz" dedi.

Emekli subay ve Güvenlik Danışmanı Mete Yarar ise, "Geçmişten bilirim ama yakından tanımayı ben beş sene öncesinde başladım ve beş senedir de beraber sohbetlerimiz oldu. Bir inattı onunki Türkiye'deki vatan sevgisi onun inadıydı teknoloji yolculuğu onun inadıydı ve bu inatla mücadele etti. Benim söyleyeceğim önemli şey bu 72 yaş çok erken bir yaş. Keşke daha uzun yaşasa ve daha fazla şey üretseydi" dedi.

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Sarıyer Garipçe'deki Aile Kabristanlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

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