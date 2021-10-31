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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Mardin'in Midyat ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Mardin'in Midyat ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Kentteki temaslarını sürdüren Yazıcı, Midyat ilçesine geçti.

Midyat Belediyesine geçen Yazıcı'yı Kaymakam Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Veysi Şahin karşıladı.

Yazıcı, ziyaretinde ilçenin genel durumu ile belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra Mor Gabriel Manastırını ziyaret etti.

Midyat Belediyesi tarafından restore edilen 500 yıllık tarihi çarşı ile 200 yapının restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Yazıcı, İbrahim Şabo Kültür ve Sanat Sokağı, Gelüşke Hanı, Gümüşçüler Çarşısı, Estel Hanı, Estel Kent Müzesini ziyaret etti.

Esnafı da ziyaret eden Yazıcı vatandaşlarla görüştü.

Yazıcı, her ziyaretinde farklı bir Midyat gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımızın gerçekten görev süresi içerisinde tarihi kimliği, aslına uygun olarak ortaya çıkartmak suretiyle buradaki kültürel mirasımıza çok önemli katkılar sağladığını gördük. Duygulandırıcı kültürel bir miras var burada. Mor Gabriel Manastırını da gezdik. O da çok etkileyici bir eser. Dolayısıyla bu kültürel mirasımızı dünyaya tanıtmak ve yaygın hale getirmek suretiyle turizm potansiyelimize katkı sağlamak buradaki arkadaşların ve hükümetimizin hedefi. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları görmek bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Burası büyük bir zenginlik diyarı. Bu miras bu topraklarda yaşayan herkesin, hepimizin. Siyasi kimlikler farklı olabilir ama bu kültürel miras, inanç değerleri hepimizin. Çok memnun oldum. Başkanımıza da Valimize de katkısı ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

Yazıcı'ya ziyaretlerinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulvahap Alma da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Midyat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

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