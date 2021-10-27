AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da söyleşiye katıldı

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, İl Binasında gerçekleşen söyleşide, yeni anayasa çalışmaları ve 2023 hedefleri konuşuldu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Yavuz, herkesin ortak ideallerinin olduğunu belirtti.

Yavuz, anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darbe ürünü bir anayasamız var. Bu anayasa devleti değil, milleti zapturapt altına alıyor. Halbuki anayasalar, devleti zapturapt altına alır. Aslında milletin devleti olur ama bu anayasaya göre devletin milleti var, bunu da gözetmemiz gerekir. Onun için mutlaka yeni anayasa idealine doğru yürümemiz gerekir."

Hükümetin 2023 hedeflerinden, dış politikadan ve ekonomik süreçten de bahseden Yavuz, konuşmasının ardından soruları cevapladı.

Söyleşi sonunda Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, Yavuz'a Mehmet Akif İnan'ın külliyatını takdim etti.

Yavuz da katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

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