AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, "Karabağ zaferinin yıl dönümü" konferansında konuştu Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde, ülkenin işgalden kurtarılan topraklarının "küllerinden yeniden doğduğunu" belirterek, "Karabağ zaferinden sonra sahadaki yeni gerçekler göz önünde bulundurularak bölgemizde iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP), Karabağ Zaferinin 1. yıl dönümü vesilesiyle çevrim içi düzenlediği "Karabağ Savaşı: Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin Zaferi" başlıklı konferansta, Ala'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile Azerbaycan ve Türkiye'den katılımcılar yer aldı.

Ala, burada yaptığı konuşmada, kardeş Azerbaycan'ın, Karabağ'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliğinde yürüttüğü 44 günlük zaferin yıl dönümü vesilesiyle kahraman Azerbaycan ordusunu ve halkını kutladı, şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a 44 günlük vatan muharebesinde her türlü desteği verdiğini ve duasını esirgemediğini belirten Ala, iki milletin tarihte kazandığı ortak zaferleri ve yakın zamanda birbiriyle her konudaki dayanışmasını hatırlattı.

Ala, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinin güvenliğinin ve yeniden inşasının sağlanmasını görev bildiklerini vurgulayarak, "Bu bağlamda Karabağ Eylem Planı çerçevesinde işgalden kurtarılan toprakların ihyasına çaba sarf ediyor, 30 Ocak'ta Ağdam'da kurulan Türk Rus Ortak Merkezi ile de bölgede istikrar, güvenlik ve güven inşası sürecine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son 1 yılda Azerbaycan'a yaptığı üçüncü ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le açılışını yaptıkları Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın, 1 yıldan kısa sürede inşa edildiğini hatırlatan Ala, Zengilan'daki "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Bahçesi"nin de tarım alanındaki iş birliğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ala, "30 yıllık işgal ve ihmalin sonrasında işgalden azad edilen bölgeler, Aliyev'in dirayetli liderliğinde, tabiri caizse küllerinden yeniden doğuyor, yeniden inşa ediliyor." dedi.

Yeniden imar ve ihya sürecinde Türkiye'nin, Azerbaycanlı kardeşlerine destek vermeyi sürdüreceğini kaydeden Ala, şöyle devam etti:

"İstikrar ve güvenliğin önündeki en önemli engel olan işgalin sona ermesiyle yeni fırsatlar yakalanmıştır. Karabağ zaferinden sonra sahadaki yeni gerçekler göz önünde bulundurularak bölgemizde iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede kapsayıcı vizyonla, Güney Kafkasya'nın, gözyaşıyla değil istikrar ve refahla anılması için gayret sarf ediyoruz."

Ala, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte yer aldığı üçlü ve dörtlü mekanizmalardan bölgesel konularda olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Ermenistan'ın, bugüne kadar bölgesel iş birliğinin dışında kalarak, en büyük zararı kendisine verdiğini söyleyen Ala, şöyle devam etti:

"11 Ocak 2021'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan üçlü bildiri doğrultusunda, bölgedeki ulaştırma hatlarının faaliyete geçirilmesini ve ekonomik faaliyetlerin hızlanmasını arzu ediyor ve destekliyoruz. THY ve Azerbaycan Havayolları'nın Ermenistan hava sahası üzerinden uçuşlarını gerçekleştirmesi, normalleşme yönünde atılan olumlu adımlardır."

Şuşa Beyannamesi

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Şuşa Beyannemesi'nin müttefiklikte tarihi bir adım olduğunu dile getiren Ala, "Şuşa Beyannemesi, ülkelerimizin çıkarına olan bütün alanlarda bizlere önemli görevler yükleyerek siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtmektedir." dedi.

Ala, 1 Nisan itibarıyla iki ülke arasında kimlikle seyahatlerin başlamasının da, hali hazırda yoğun olarak devam eden beşeri temasları arttıracak, iki ülkenin kardeşliğine yakışan bir adım olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticarete ilişkin, 1 Mart 2021'de yürürlüğe giren "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması"nın da değerli bir adım olduğunu belirten Ala, "15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak için gerekli potansiyelimiz ve siyasi irademiz mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Ala, Şuşa Beyannamesi'nde geçen önemli bir hususun da, "Azerbaycan'la savunma sanayi iş birliğinin sadece tedarik değil, teknoloji paylaşımı ve ortak üretimi de kapsayacak şekilde genişletilmesinin öngörülmesi" olduğunu söyledi.

Karabağ zaferinin ardından "Türk kapısı" olarak nitelendirilen Nahçıvan'ın stratejik öneminin daha da arttığına işaret eden Ala, özellikle Zengezur üzerinden iki ülkenin sağlayacağı bağlantının, Türkiye ve Azerbaycan'ı yakınlaştıracağını belirtti.

Ala, genel başkanlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in üstlendiği AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, iki parti arasındaki iş birliği protokolünün, ülkelerin iş birliğine katkı sunması dileğinde bulundu.

Seyidov: "Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin, Türkiye'nin gücü ise Azerbaycan'ındır"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığına dikkati çekti.

Seyidov, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." ve Haydar Aliyev'in "Biz bir millet, iki devletiz." sözlerini hatırlatarak, "Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin, Türkiye'nin gücü ise Azerbaycan'ındır." dedi.

Tarih ve medeniyeti birbirine yakın iki devletin birbirinin çıkarını korumasının önemini vurgulayan Seyidov, uluslararası platformlarda da Türkiye ve Azerbaycan devlet başkanlarının bir diğer ülkeyi nasıl sahiplendiğini anlattı.

Seyidov, Karabağ zaferine ilişkin de, "Bu mukaddes vatan muharebesi devrinde Türkiye hem devlet hem millet olarak bütün kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı." ifadesini kullandı.

Budagov: "İki liderin münasebetleri bütün alanlarda iş birliğine yansıyor"

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Budagov ise, konferansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyaretine denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu dile getirerek, bu ziyarette iki ülke arasındaki müttefiklik ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştiğinin altını çizdi.

Budagov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in şahsi dostluk münasebetleri ve kardeşliği bütün alanlarda iş birliğine ve yapılan işlere yansımaktadır. İki ülke liderinin siyasi iradesi, taraflar arasında iktisadi, beşeri ve diğer alanlarda münasebetlerin dinamik temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Karabağ zaferinin elde edilmesi sürecinde Azerbaycan'ı yalnız bırakmadığına işaret eden Budagov ayrıca, iki ülke arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin, ilişkileri yeni bir üst düzeye taşıdığını da söyledi.

Budagov, AK Parti ve YAP'ın, Türkiye ve Azerbaycan'ın, dünyada benzeri olmayan kardeşliğinin devamı için önemli iş birliği adımları attığını belirtti.

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