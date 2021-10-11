AK Parti'den 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'den 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti'den 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı'nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı'nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.

Erdek'te AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE ve Eğitim Birimi Başkanlığı'nın 'Bağımlılık ile Mücadele' programı kapsamında AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı'nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.

Seminerin açış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir AR-GE Başkanı Rukiye Gürbüz, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Semineri gerçekleştiren konuşmacı Hacer Ertürk, sigara, alkol, uyuşturucu, alışveriş, tütün ve sosyal medya bağımlılığı konularını anlattı. 2 bölümden oluşan seminerde, anlatımlar slayt gösterimlerle akıcı hale getirildi. Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminerin sonunda AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na, İl Kadın Kolları Başkanlığı'na, İlçe Teşkilatına, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

(Yaşar Mehmet Akif Ertan/İHA)

AK Parti'den 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

 Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?

Hayatını kaybeden AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Seren Serengil Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Aykut Kocaman Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'den 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:34:35. #1.17#