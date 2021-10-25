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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür basın mensuplarıyla görüştü

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür basın mensuplarıyla görüştü

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Özdemir, 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kentte hizmete açıldığını hatırlatarak, böylece Batman'dan başka illere hasta sevkinin azaldığını söyledi.

500 yataklı şehir hastanesinin de 2020'de yatırım programına alındığını, bu yıl mayıs ayında projelendirme ihalesinin yapıldığını anımsatan Özdemir, hastanenin için 1 Kasım'da inşaat ihalesinin yapılacağını belirtti.

Özdemir, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesinin de kentte hizmete sunulduğunu aktaran Özdemir şunları kaydetti:

"Hasankeyf'te Büyük Saray'ın restore edilerek ziyarete açılması ve yukarı şehir temizlik projeleri Bakanlığa sunuldu. Küçük Saray 6,4 metre yükseltilerek hem baraj sularından etkilenmesinin önüne geçildi hem de Hasankeyf'in silüeti korunmuş oldu. Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi tamamlanmış olup açılışa hazır. Mor Kuryakos Manastırının 1. ve 2. etap çalışmaları tamamlanmış, 3. etap çalışmaları için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığına talepte bulunduk. Tarihi Perpira köprüsünün 181 metrelik bölümünde restorasyon çalışmaları devam etmekte."

AK Parti İl Başkanı Gürde, partilerinin mühendislik projelerinin yanında hukuk ve sosyal anlamda da projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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