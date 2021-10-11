AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, köylerde temaslarda bulundu

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

Özdemir, beraberindeki partililerle köylere temaslarda bulundu, köy yollarında yapılan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşlarla görüşen Özdemir, köylerde yürütülen çalışmayla birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerini, köy kent ayrımını ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerde amacımız köylerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz yatırımları yerinde incelemek, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek, dertlerine ortak olmak ve bu sorunları ilk ağızdan dinlemektir. Birçok köyümüzün köy içi yollarına kilitli parke taşı döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlandı. Devletimizin şefkat eli daima vatandaşımızın yanında. Kırsalda yaşayan vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz."

Vatandaşlar da bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.